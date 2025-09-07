Auto sul sit-in pro Palestina. È accaduto ieri, sabato 6 settembre, a Losanna, in Svizzera. Come si vede da un video diffuso sui social, i manifestanti, con bandiere e cartelli, erano quasi tutti a terra quando un’auto è arrivata in velocità senza frenare. Fortunatamente le persone hanno fatto in tempo ad alzarsi e scappare, e la polizia ha confermato che nessuno è rimasto ferito. Il conducente è stato arrestato