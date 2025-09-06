Il mondo FQ

Turista 18enne italiana violentata in spiaggia a Durazzo, arrestato 26enne dalla polizia albanese

La giovane avrebbe spiegato alla polizia albanese di aver trascorso la notte fuori in compagnia di amici. A un certo punto però si sarebbe allontanata dal gruppo per sedersi sui lettini di fronte all’albergo.
Una turista italiana di 18 anni è stata violentata mentre era in spiaggia in Albania, sulla costa di Durazzo. Secondo un comunicato diffuso oggi dalla polizia albanese, la ragazza ieri alle 05.25 si trovava sui lettini di un albergo sulla spiaggia, quando è stata aggredita da un uomo. Dopo la denuncia della ragazza, un 26enne albanese, Leonard Preza, con precedenti penali per furto e detenzione illecita d’armi, è stato arrestato nel giro di poche ore.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, la giovane avrebbe spiegato alla polizia albanese di aver trascorso la notte fuori in compagnia di amici. A un certo punto però si sarebbe allontanata dal gruppo per sedersi sui lettini di fronte all’albergo. È in questi momenti che l’uomo si sarebbe avvicinato e l’avrebbe aggredita. La ragazza ha raccontato di aver provato ad opporsi alla violenza, ma di non essere riuscita a fermarla. La persona arrestata, parlando con gli inquirenti, ha ammesso il rapporto sessuale ma ha sostenuto che si sarebbe trattato di un atto consensuale. Gli esami medici hanno però identificato segni di lividi sul collo ed altre parti del corpo della ragazza, che confermerebbero dell’uso della forza da parte del 26enne albanese.

