Arrivato nel 2023 e ora ospite in una struttura di accoglienza, avrebbe effettuato ricerche su svariate piattaforme dove avrebbe dichiarato l'appartenenza allo Stato islamico

E’ un 25enne pakistano il ragazzo arrestato questa mattina dai Ros, insieme ai carabinieri i Trieste e alle Squadre Operative di Supporto del 13° Reggimento Friuli – Venezia Giulia, in quanto gravemente di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale e istigazione a delinquere con le aggravanti dell’apologia riguardante delitti di terrorismo e di aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici. L’indagine, chiamata ‘Medina’, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Trieste, in materia di terrorismo di matrice jihadista, nasce dal monitoraggio che i Ros effettuano, anche sul web, relativamente a soggetti potenzialmente a rischio radicalizzazione. Verosimilmente l’interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Trieste si terrà lunedì mattina.

Ed è in rete che il ragazzo, entrato in Italia nel 2023 attraverso la cosiddetta Rotta Balcanica dichiarando false generalità e di essere minorenne al fine di ottenere la protezione internazionale, avrebbe mostrato quello che viene chiamato un profilo ideologico islamista. Attualmente era ospite a Trieste in una struttura di accoglienza, in un appartamento nel centro cittadino assieme ad altri tre connazionali. Il giovane, è stato detto durante la conferenza stampa in Procura a Trieste, viveva una vita riservata, non frequentava moschee e svolgeva lavori saltuari. Nei due anni di permanenza in Italia avrebbe dimostrato disinteresse a inserirsi nel tessuto sociale e all’apprendimento della lingua italiana.

Al contrario, secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe effettuato ricerche su svariate piattaforme di materiale di ispirazione jihadista, che a sua volta rilanciava su social media dedicati attraverso numerosi profili riconducibili allo stesso indagato. Che avrebbe dimostrato in numerose occasioni la vicinanza ai principali gruppi della jihad globale, anche dichiarando apertamente la propria appartenenza all’organizzazione terroristica denominata Stato Islamico. Più di recente, l’interesse all’apprendimento, soprattutto sul web, di tecniche utili al confezionamento e alla fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali, alla ricerca di armi da fuoco e a riferimenti espliciti al martirio. Sul web avrebbe interagito anche con altri soggetti, prevalentemente localizzati all’estero e con le medesime connotazioni ideologiche.