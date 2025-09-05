Il mondo FQ

Fontana: “Col c***o che vannaccizzano la Lega”. Applausi dai Giovani Padani

di F. Q.
Il presidente lombardo si scaglia contro Roberto Vannacci durante il congresso della giovanile del partito a Busto Arsizio, evidenziando tensioni interne alla Lega
L’uomo non è solitamente incline a un linguaggio particolarmente colorito. E questa già di per sé sapere una notizia. Se poi lo usa contro il vice-segretario del suo partito, scelto e voluto dal leader Matteo Salvini, le parole di Attilio Fontana nei confronti di Roberto Vannacci suona come una vera e propria insofferenza rispetto alle decisioni dei vertici del Carroccio. “C’è qualcuno che vuole vannaccizzare la lega. Io dico ‘col cazzo’ che ci riesce. Io sono della Lega, della Lega Lombarda”, ha tuonato – come riporta Malpensa24 – il presidente della Regione Lombardia a Villa Calcaterra, a Busto Arsizio, di fronte ai Giovani Padani riuniti a congresso.

E l’applauso, di fronte alle sue esternazioni, è stato scrosciante. Un altro segnale delle fibrillazioni interne per lo strapotere dell’ex generale e ora europarlamentare. Non il primo, è bene ricordarlo. Anzi. A fine agosto era stata Susanna Ceccardi, altro volto esposto del partito, ad attaccare l’ex generale. L’oggetto del contendere sono le liste delle Regionali in Toscana, un territorio conteso dai due. Vannacci vuole dentro i suoi uomini e non disdegnerebbe un listino bloccato, Ceccardi è di tutt’altro avviso e teme, inoltre, che il vice-segretario gli sfili il partito.

“La politica non è come l’esercito: qui c’è un gruppo di persone che non ricevono ordini, se non quelli morali che sentono dentro di sé”, era stato l’affondo contro il collega di Europarlamento. Ora è Fontana a mettere una distanza tra sé e il numero due della Lega: “I nostri valori sono sempre gli stessi – sono state le sue parole davanti alla giovanile – Il nord, la difesa della nostra Lombardia dal nuovo neocentralismo che vede avanzare. E mi auguro che questi siano anche i vostri valori”.

