“Garantiremo assistenza diplomatica e consolare, come facciamo con tutti gli italiani nel mondo. Ma quella della Global Sumud Flotilla è un’iniziativa che non risolve la carestia”. A replicare al Fattoquotidiano.it è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito al tipo di supporto che l’Italia intende fornire a chi si imbarcherà, attivisti e parlamentari, sulle navi della missione umanitaria diretta verso Gaza, dopo le minacce del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir di voler trattare gli attivisti “come terroristi”.

Dopo l’appello e le richieste di tutela degli attivisti al governo e la lettera inviata dalla segretaria Pd Elly Schlein a Meloni, era stata la stessa presidente del Consiglio a stigmatizzare l’iniziativa umanitaria, precisando come per gli aiuti fossero “meglio altri canali”, quelli istituzionali. Una linea condivisa anche da Tajani. “Assistenza? L’abbiamo già fatto per altri italiani che erano stati fermati in Israele per iniziative analoghe, che erano stati espulsi da Israele e noi abbiamo facilitato l’accompagnamento in aeroporto, e sono stati assistiti dai nostri rappresentanti del Consolato di Tel Aviv, del Consolato di Gerusalemme e dell’Ambasciata di Tel Aviv in tutti i modi possibili”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. E ancora: “Quello che facciamo con tutti gli italiani nel mondo, fuori dal territorio nazionale, non possiamo fare altro che assistere. È scontato che lo faremo anche per gli italiani (della Flotilla, ndr), qualora dovessero avere problemi con la giustizia, con le autorità di polizia in Israele, e mi pare che le parole del Presidente del Consiglio, che io condivido, vadano proprio in questa direzione”.