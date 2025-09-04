Francesca Albanese commenta la nota del presidente del Consiglio Meloni, con la quale ha risposto alla richiesta delle opposizioni di garantire protezione alla Global Sumud Flotilla. “Gli Stati europei e arabi che hanno porti nel Mediterraneo devono inviare navi per rompere l’assedio di Gaza, questo non è un gesto di solidarietà, questo è un obbligo legale che gli Stati hanno di prevenire il genocidio che è stato riconosciuto come plausibile nel gennaio 2024. Gli Stati devono prendere delle misure cogenti, quali sono, nel momento in cui si utilizza anche la fame per distruggerlo, quindi c’è un’incoerenza perché la prima misura per proteggerli è non mandare i civili a rompere l’assedio ed assumersi gli obblighi costituzionali che derivano dall’orpimento costituzionale internazionale e mandare le proprie navi”. Albanese critica anche il programma di aiuti “Food for Gaza”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione