16:01

Global Flotilla, Conte: “Governo dia protezione diplomatica agli attivisti sulle imbarcazioni, come ha fatto la Spagna”

di Alberto Sofia
L'appello del leader M5s a Meloni in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato attivisti, società civile e altri parlamentari di M5s, Pd e Avs
“Chiediamo a Giorgia Meloni di abbandonare i selfie con i cappellini. Non può essere sufficiente tradurre la Pimpa in arabo per lavarsi la coscienza. La Spagna ha deciso di dare protezione diplomatica a chi sarà sulle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Noi chiediamo al governo italiano di fare lo stesso”. A rivendicarlo Giuseppe Conte, presidente M5s, intervenendo nel corso di una conferenza stampa in Senato alla quale hanno partecipato attivisti, società civile e altri parlamentari di M5s, Pd e Avs.
Quello della Global Sumud Flotilla “è un importantissimo progetto umanitario a cui partecipiamo attivamente avendo un nostro parlamentare a bordo (Marco Croatti, ndr)”, ha continuato Conte. Sottolineando come “a Gaza siamo arrivati al compimento del disegno genocida del governo criminale guidato da Netanyahu. Al nostro governo dico che è arrivato il momento di agire: le dichiarazioni non bastano più”. E ancora: “Il Movimento 5 Stelle ha denunciato da subito cosa stava accadendo a Gaza, con iniziative nel Parlamento italiano ed europeo. Cosa sarebbe successo se ci fossero state sanzioni da subito verso Israele e un embargo alle armi? Non sono state adottate misure del genere. Il nostro governo non ha interrotto il memorandum sulla cooperazione militare, è tuttora in corso”, ha attaccato Conte, chiedendo azioni concrete all’esecutivo.

