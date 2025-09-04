Le informazioni diffuse dal Guardian sono state estrapolate da dati classificati che il giornale ha potuto visionare. Si legge che tra coloro che vengono incarcerati per lunghi periodi senza accusa né processo "ci sono operatori sanitari, insegnanti, dipendenti pubblici, operatori dei media, scrittori, malati, disabili e bambini"

Quella che Israele presenta come la sua lotta al terrorismo ha colpito soprattutto i civili. A Gaza gli abitanti della Striscia continuano a morire ogni giorno a causa delle bombe e della fame, ma anche coloro che vengono arrestati dalle Forze di Difesa israeliane sono in gran parte persone che non hanno alcuna affiliazione a gruppi armati palestinesi. Secondo quanto riportato dal Guardian, solo un detenuto su quattro dell’exclave palestinese è stato identificato come combattente dall’intelligence militare israeliana, mentre i civili costituiscono la stragrande maggioranza dei palestinesi trattenuti “senza accusa né processo in carceri abusive“.

Le informazioni del quotidiano sono state estrapolate da dati classificati che il giornale ha potuto visionare. Si legge che tra coloro che vengono incarcerati per lunghi periodi senza accusa né processo “ci sono operatori sanitari, insegnanti, dipendenti pubblici, operatori dei media, scrittori, malati, disabili e bambini“. Il Guardian cita come esemplificativo il caso di una donna di 82 anni affetta da Alzheimer, condannata a sei settimane di carcere, e quello di una madre single separata dai suoi figli piccoli. Quando la donna è stata rilasciata dopo 53 giorni “ha trovato i suoi bambini che mendicavano per strada“. E ancora: la base militare di Sde Teiman “a un certo punto ospitava così tanti palestinesi malati, disabili e anziani che avevano un loro hangar” soprannominato “il recinto geriatrico“, ha raccontato un soldato che vi prestava servizio. Su circa 47mila presunti militanti affiliati ad Hamas o alle altre organizzazioni armate a maggio scorso solo 1.450 figuravano tra gli arrestati, pari a circa un quarto di tutti i palestinesi incarcerati da Israele dall’attacco del 7 ottobre 2023.