Manifestanti pro Palestina bloccano la stazione di Pisa: treni fermi per un’ora

La manifestazione a sostegno della Global Sumud Flottilla ha visto scendere in piazza circa 1.500 manifestanti
Centinaia di manifestanti pro Pal si sono staccati dal corteo e hanno bloccato la circolazione dei treni alla stazione di Pisa. La manifestazione a sostegno della Global Sumud Flottilla ha visto scendere in piazza circa 1.500 manifestanti. Il corteo ha attraversato pacificamente il centro di Pisa fino a raggiungere la stazione. A quel punto parte dei manifestanti sono entrati dentro la struttura occupando il primo binario. La circolazione dei treni è stata così interrotta. Dopo circa un’ora di blocco, gli attivisti hanno spontaneamente liberato i binari e la situazione è tornata alla normalità.

I manifestanti sono tornati tutti nella piazza davanti alla stazione dove si stava concludendo il presidio. L’iniziativa ha causato alcuni disagi a numerosi convogli, sia regionali, sia a lunga percorrenza, con ritardi stimati fino a due ore, fra partenze e arrivi, e alcune cancellazioni.

