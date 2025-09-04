Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 17:50

Fratoianni: “Meloni dica che fornirà protezione diplomatica a Global Sumud Flotilla che sfida il genocidio”

di Manolo Lanaro
Icona dei commenti (0)
“Giorgia Meloni si schiera dalla parte sbagliata della storia": le parole del segretario di Sinistra italiana
Icona dei commenti Commenti

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni? “Siamo davvero al minimo sindacale, accompagnato da dichiarazioni che si poteva evitare”. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, boccia e critica le parole della presidente del Consiglio Meloni in risposta alla richiesta delle opposizioni di garantire tutele agli attivisti e parlamentari italiani imbarcati sulle navi della missione Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. Per Fratoianni “l’assistenza diplomatica e consolare” annunciata dal ministro degli Esteri Tajani non basta. Serve “protezione diplomatica” come annunciato dal governo spagnolo. “Meloni per salvare vite può fare atti concreti – continua l’esponente di AVS – come emanare sanzioni, contro il governo criminale di Benjamin Netanyahu, chiedere che venga sospeso l’accordo UE-Israele, riconoscere lo Stato di Palestina, può organizzare una politica che metta sotto pressione il criminale di guerra Netanyahu”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione