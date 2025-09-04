Fratoianni: “Meloni dica che fornirà protezione diplomatica a Global Sumud Flotilla che sfida il genocidio”

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni? “Siamo davvero al minimo sindacale, accompagnato da dichiarazioni che si poteva evitare”. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, boccia e critica le parole della presidente del Consiglio Meloni in risposta alla richiesta delle opposizioni di garantire tutele agli attivisti e parlamentari italiani imbarcati sulle navi della missione Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. Per Fratoianni “l’assistenza diplomatica e consolare” annunciata dal ministro degli Esteri Tajani non basta. Serve “protezione diplomatica” come annunciato dal governo spagnolo. “Meloni per salvare vite può fare atti concreti – continua l’esponente di AVS – come emanare sanzioni, contro il governo criminale di Benjamin Netanyahu, chiedere che venga sospeso l’accordo UE-Israele, riconoscere lo Stato di Palestina, può organizzare una politica che metta sotto pressione il criminale di guerra Netanyahu”.
