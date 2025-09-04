“Eravamo amici. La prima volta che ci siamo conosciuti? Non mi ricordo niente, ho perso la memoria. Rispettiamo il decesso, c’è da fare le congratulazioni più che le condoglianze, data l’età”. A parlare è Marcello Dell’Utri, anche lui presente ai funerali di Emilio Fede alla Parrocchia Dio Padre di Strada di Spina, a Milano 2. Lo storico direttore del Tg4 è scomparso lo scorso 2 settembre 2025 a 94 anni. “Un giornalista geniale” lo definisce l’ex senatore, “ad avercene”. “Nell’ultimissimo periodo non ci sentivamo, ma era dispiaciuto di non poter parlare con Berlusconi.”, racconta Dell’Utri. “È stato un grande, non c’e’ dubbio, quindi vengo a dare omaggio alla sua persona, alla sua genialità”, continua raccontando anche un aneddoto: “Ricordo che una volta venne a casa mia, con la moglie. Noi festeggiavamo l’Avvento con i bambini e lui rimase molto impressionato da questa cerimonia. E me lo raccontava sempre. Poi abbiamo lavorato assieme, indirettamente”.
