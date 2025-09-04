La deputata di Avs che salperà con la Flotilla: “Minacce di Israele? Temo di più la mancata risposta del governo e dell’Ue”

“Questo governo è complice e lo ha dimostrato nell’ultimo Consiglio europeo dove ha votato contro l’interruzione dell’accordo Ue-Israele, per seguire la linea americana. Il governo ha diverse possibilità di affrontare questa situazione: a livello diplomatico si possono fare pressioni, si può smettere di inviare armi per smettere di aiutare il genocidio, le navi che partono potrebbero essere imbarcazioni nazionali invece che civili. Il lancio degli aiuti per via aerea ci dimostra che il governo è consapevole della situazione ma si rifiuta di fare qualsiasi altra cosa”. Lo ha dichiarato Benedetta Scuderi, parlamentare europea per Avs, a margine della conferenza stampa per la Global Sumud Flotilla in Senato. “Le minacce di Ben-Gvir? Penso che debbano essere prese con grandissima serietà perché il governo israeliano ha violato più volte il diritto internazionale e lo sta violando ancora. Noi non siamo terroristi ma imbarcazioni civili che vogliono portare aiuti umanitari”.