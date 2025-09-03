Trump pubblica video dell’affondamento di un’imbarcazione: “Uccisi 11 narcoterroristi”. Ma il Venezuela: “Fake, generato da IA”

Il presidente Donald Trump afferma che le forze statunitensi hanno attaccato un’imbarcazione che trasportava droga dal Venezuela e l’hanno distrutta. Il video – che è stato pubblicato sull’account Truth Social del presidente degli Stati Uniti – mostra un “attacco cinetico” contro un’imbarcazione venezuelana che ha ucciso 11 “narcoterroristi”. L’attacco è avvenuto mentre i membri della gang venezuelana Tren de Aragua si trovavano in acque internazionali, afferma il presidente Usa. Il governo venezuelano, tuttavia, ha accusato gli Stati Uniti di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per creare il filmato. Il ministro della Comunicazione venezuelano Freddy Ñáñez, su Telegram, ha scritto che “sembra che il segretario di Stato Marco Rubio continui a mentire al suo presidente”, definendo il filmato “generato dall’IA” e aggiungendo: “Basta, Marco Rubio, smetti di incoraggiare la guerra e di sporcare le mani di Trump con sangue. Il Venezuela non è una minaccia”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione