Trump pubblica video dell’affondamento di un’imbarcazione: “Uccisi 11 narcoterroristi”. Ma il Venezuela: “Fake, generato da IA”

Il presidente Donald Trump afferma che le forze statunitensi hanno attaccato un’imbarcazione che trasportava droga dal Venezuela e l’hanno distrutta. Il video – che è stato pubblicato sull’account Truth Social del presidente degli Stati Uniti – mostra un “attacco cinetico” contro un’imbarcazione venezuelana che ha ucciso 11 “narcoterroristi”. L’attacco è avvenuto mentre i membri della gang venezuelana Tren de Aragua si trovavano in acque internazionali, afferma il presidente Usa. Il governo venezuelano, tuttavia, ha accusato gli Stati Uniti di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per creare il filmato. Il ministro della Comunicazione venezuelano Freddy Ñáñez, su Telegram, ha scritto che “sembra che il segretario di Stato Marco Rubio continui a mentire al suo presidente”, definendo il filmato “generato dall’IA” e aggiungendo: “Basta, Marco Rubio, smetti di incoraggiare la guerra e di sporcare le mani di Trump con sangue. Il Venezuela non è una minaccia”.