La paura di lasciare tracce di Dna sembra aver colpito anche Kim Jong-un. In un video circolato sui social si vedono due membri dello staff del leader nordcoreano lavorare per eliminare le sue tracce biologiche nel corso degli incontri a margine della parata di Pechino per festeggiare gli 80 anni dalla vittoria sul Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La scena è avvenuta dopo il bilaterale avuto con Vladimir Putin. Una donna porta via su un vassoio i bicchieri usati dal leader supremo, mentre un uomo pulisce con il fazzoletto gli arredi toccati da Kim, braccioli e schienale della sedia e tavolino da caffe. L’obiettivo: non lasciare campioni di Dna che possano essere usati dai servizi di intelligence per carpire informazioni, ad esempio, sullo stato di salute del leader supremo, sul quale a lungo si è speculato nel corso degli ultimi anni. Un episodio che ricorda le indiscrezioni circolate in occasione del vertice in Alaska tra Donald Trump e Putin, quando sui media internazionali si è parlato del contenitore portato in Usa dal presidente russo per raccogliere le proprie feci.

Video: profilo Telegram Alexander Yunashev