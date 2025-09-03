La funicolare è il simbolo della capitale portoghese e uno dei mezzi di trasporto più utilizzato dai turisti. Verifiche sulla presenza di italiani

La funicolare Elevador da Glória, simbolo di Lisbona, è deragliata e precipitata nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente ha provocato 15 morti e almeno 18 feriti. La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti: in grado di trasportare fino a 42 persone, dal 2002 è classificata come monumento nazionale. L’Ambasciata d’Italia a Lisbona è in contatto con le autorità locali e sta conducendo verifiche sull’eventuale presenza di italiani fra le persone coinvolte nell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura ha ceduto verso le ore 18 locali e la funicolare è precipitata andando a sbattere su uno degli edifici adiacenti alle rotaie. Il deragliamento si è verificato mentre il mezzo scendeva dal Miradouro de Sao Pedro de Alcantara in direzione di Praça dos Restauradores: la zona è molto frequentata anche da pedoni. Sul posto sono subito arrivate ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.

La funicolare, inaugurata il 24 ottobre 1885, è composta da due vetture, collegate da un cavo sotterraneo, che salgono e scendono in maniera alternata e simultanea lungo due binari paralleli.

Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo “profondo cordoglio“, in particolare “per i morti e i feriti gravi”. Il presidente “auspica che l’accaduto sia rapidamente chiarito dalle autorità competenti”.