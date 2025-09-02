Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 11:43

Tajani: “Global Sumud Flotilla? Non condivido la posizione di Ben Gvir, non credo siano terroristi”

di F. Q.
Il vicepresidente del Consiglio ha commentato le parole del ministro israeliano
“Non condivido la posizione di Ben Gvir. Non credo che siano dei terroristi. Si può dire di non essere d’accordo, che si tratta di iniziative inopportune, ma bisogna usare un linguaggio proporzionato“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è espresso rispetto agli attivisti della Global Sumud Flotilla. Poi il titolare della Farnesina ha parlato degli insediamenti in Cisgiordania. “Noi siamo impegnati per arrivare ad un cessate il fuoco a Gaza. Siamo contrari a qualsiasi insediamenti in Cisgiordania e lo abbiamo ribadito in tutti i documenti firmati – ha continuato -. Siamo pronti a sanzioni più dure contro i coloni violenti perché puntano a disarticolare dalle radici la costruzione di uno Stato palestinese”.

