Nubifragi in Liguria, esonda il torrente Lavagna: auto trascinate via. Una frana isola la frazione a Favale di Malvaro – Video

Intense precipitazioni hanno colpito la Liguria nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre. Il torrente Lavagna è esondato a San Colombano Certenoli in Valfontanabuona. Un’auto è stata trascinata dalla furia dell’acqua ed è finita in un campo. La frazione di Castello, a Favale di Malvaro, è rimasta isolata a causa di diverse frane che hanno bloccato le strade provinciali.