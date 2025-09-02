“C’è una grande preoccupazione per le donne e gli uomini che hanno deciso, con una scelta civica molto coraggiosa, di affrontare il mare per portare a Gaza generi di prima necessità, preoccupazione per la reazione del governo israeliano e io mi auguro che essendoci molti italiani su quelle imbarcazioni il governo e il ministero degli Esteri siano in grado di tutelare la loro incolumità e la loro sicurezza“. Lo ha dichiarato il capogruppo al Senato del Movimento 5 stelle, Stefano Patuanelli, al termine dell’incontro con il Presidente del Senato Ignazio La Russa con i capigruppo delle opposizioni. Il riferimento è alla Global Sumud Flotilla, con le imbarcazioni salpate da diversi porti del Mediterraneo, e le minacce del ministro Ben-Gvir. “Quella è una missione umanitaria e di pace – ha aggiunto Patuanelli – e le dichiarazioni del governo israeliano che intende trattare da terroristi chi vuole solo portare pace. speranza e un po’ di cibo le riteniamo inaccettabili, ci auguriamo che dal governo giungano parole chiare e nette nei confronti del governo israeliano”.