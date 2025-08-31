Genova, salpano le imbarcazioni della Sumud Flotilla dirette a Catania: “L’obiettivo è aprire il corridoio umanitario per Gaza”

Salpano dal porto di Genova le quattro imbarcazioni cariche di generi alimentari in rotta verso Catania. Da lì è prevista per il 4 di settembre la partenza ufficiale della Golbal Sumud Flotilla che proverà a superare il blocco navale imposto da Israele e consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. “Speriamo non incontrino impedimenti, come dovrebbe essere. Questa operazione avviene nella totale legalità per aprire un corridoio umanitario” ha detto la portavoce di Music for Peace, Maria Elena Delia.
