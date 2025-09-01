Il presunto killer dell'ex presidente del parlamento ucraino, figura di spicco di piazza Maidan, è stato fermato e ha rilasciato una prima testimonianza

Una persona è stata arrestata per l’omicidio a Leopoli dell’ex presidente del parlamento ucraino Andriy Parubiy. Lo ha reso noto il presidente Volodimir Zelensky: “Le indagini rigorose sono in corso”, ha affermato il presidente sui social media, ringraziando gli investigatori per il loro “lavoro rapido e coordinato”. Parubiy, figura di spicco dei movimenti di protesta filoeuropei del Paese del 2004 e del 2014, tra i leader delle manifestazioni di piazza Maidan, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco sabato nella città occidentale di Leopoli.

Zelensky ha dichiarato che il Ministro degli Interni Igor Klymenko e il capo dei servizi di sicurezza Vasyl Maliuk lo avevano informato dell’arresto. In un post successivo, dopo aver parlato con il procuratore capo Ruslan Kravchenko, ha aggiunto: “Il sospettato ha rilasciato una prima testimonianza. Sono attualmente in corso azioni investigative urgenti per stabilire tutte le circostanze di questo omicidio”.

Parubiy, parlamentare 54enne, è stato ucciso sabato da un aggressore che si spacciava per un corriere, scatenando una caccia all’uomo. Klymenko ha affermato che l’indagine preliminare ha scoperto che l’omicidio era stato “preparato con cura“, con il programma di viaggio e il percorso di Parubiy tracciati, nonché un piano di fuga. Ha aggiunto che la polizia nazionale ucraina fornirà ulteriori dettagli in seguito.