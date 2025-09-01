Nell’ultimo giorno di calciomercato arriva quello che si candida a essere uno dei trasferimenti più importanti della sessione estiva a livello europeo. Gianluigi Donnarumma sarà il nuovo portiere titolare del Manchester City di Pep Guardiola. Il 26enne italiano lascia il PSG dopo quattro campionati, il Triplete ottenuto nell’ultima annata e i disguidi con Luis Enrique al termine del Mondiale per Club. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Adesso il calciatore svolgerà le visite mediche di rito e poi sarà pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club inglese.

Una trattativa che nelle ultime ore ha subito un’accelerazione, con i Citizens decisi ad accogliere l’ex portiere del Milan dopo aver messo da parte Ederson al termine della passata stagione. A inizio calciomercato era già arrivato James Trafford dal Burnley, che adesso con ogni probabilità diventerà il secondo portiere del club inglese. Un arrivo di spessore per Guardiola, che potrà contare su un numero uno di grandissima esperienza nonostante la giovane età.

I problemi con Luis Enrique

Da eroe a separato in casa. Il rapporto tra Donnarumma e il PSG è cambiato nel giro di diverse settimane, soprattutto dopo l’arrivo di Lucas Chevalier dal Lille. Nel corso della passata stagione il numero uno della nazionale è stato decisivo soprattutto in Champions League, tra ottavi di finale contro il Liverpool e semifinale contro l’Arsenal, quando vinse il premio di miglior giocatore del match. Da lì, però, sono iniziati i problemi che hanno poi portato alla separazione tra le parti. La volontà di Luis Enrique era quella di puntare su un portiere tecnicamente valido: motivo per cui il club francese ha virato su Chevalier.

Prima la mancata convocazione in Supercoppa di Francia, poi le parole di Luis Enrique hanno costretto Donnarumma a cercare una nuova sistemazione insieme ai suoi agenti. L’interesse del Manchester City è stato da subito il più concreto, ma la trattativa si è chiusa soltanto nelle ultime ore di calciomercato. Adesso l’ex Milan è pronto a diventare il numero uno del club inglese: per lui sarà la prima avventura in Premier League.

La carriera di Donnarumma

25 anni, ma già tantissima esperienza in campo internazionale. Gianluigi Donnarumma ha fin qui collezionato oltre 400 presenze in carriera con le maglie di Milan e PSG. Dopo aver esordito giovanissimo con i rossoneri – a 16 anni – Donnarumma è diventato un punto fermo del club milanese negli anni successivi, fino al 2020/21. Poi il discusso passaggio in Francia, al PSG, che l’ha portato a diventare uno dei migliori portieri al mondo e vincere quattro campionati, tre Supercoppe e due Coppe di Francia, ma soprattutto la Champions League nello storico Triplete della passata stagione, con la vittoria in finale per 5-0 contro l’Inter.

Punto fermo della nazionale italiana, Donnarumma ha conquistato l’Europeo giocato nel 2021 con l’Italia battendo in finale l’Inghilterra e risultando decisivo nella lotteria finale dei rigori, con due rigori respinti tra cui quello decisivo calciato da Bukayo Saka.