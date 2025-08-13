Commenti semplici, all’apparenza banali ma ricchi di significato. I compagni (alcuni anche ex) di Donnarumma si schierano con lui sotto il post Instagram pubblicato dopo la rottura con il PSG. “Qualcuno ha deciso che non potrò più far parte del club“. Così il portiere sui social dopo la mancata convocazione per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham e dopo le parole di Luis Enrique. E quel “qualcuno” probabile che sia proprio l’allenatore spagnolo, che qualche ora prima aveva dichiarato: “Sono decisioni difficili, ma mi prendo le responsabilità della scelta fatta. Decisione che ha a che vedere con il profilo del portiere di cui la mia squadra necessita”.

Un post – quello di Donnarumma – che ha superato i 500mila like in poco tempo e sotto cui sono arrivati tantissimi attestati di stima da parte di compagni, ex compagni e altri personaggi del mondo del calcio. “Grazie di tutto numero uno”, scrive Dembelé. Poi una serie di ringraziamenti anche da parte di Vitinha (“grazie Shisho”), Kvaratskhelia e Kimbempé tra i tanti. Hakimi commenta con un breve ma significativo “uno di noi”. Tra i tanti attestati di stima spiccano anche alcuni di ex calciatori del PSG, tra cui Kylian Mbappé, che ha commentato con un cuore. Evidentemente i compagni hanno deciso da che parte stare.

Donnarumma fuori dal progetto del PSG: cosa è successo

Due mesi fa era l’eroe del Triplete, oggi è ai margini del progetto. Il paradosso di Gigio Donnarumma. Il portiere del PSG è stato uno dei grandi protagonisti della stagione parigina, migliore in campo in più partite di Champions League, dove è stato uno dei calciatori decisivi con le sue parate. Ma non è bastato: Luis Enrique predilige i portieri che giocano bene con i piedi e ha deciso di mettere un punto alla storia tra il portiere italiano e la società parigina. Il contratto di Donnarumma, però, scadrà nel 2026.

Intanto è arrivato Lucas Chevalier dal Lille, portiere che nel comunicato ufficiale è stato presentato come “abile a giocare con la palla tra i piedi”, quasi a sottolineare il difetto di Donnarumma. Da lì una serie di eventi che hanno portato alla rottura definitiva, tra cui la mancata convocazione per la Supercoppa Europea in programma mercoledì 13 agosto a Udine tra PSG e Tottenham. Il primo a esporsi sulla questione è stato Luis Enrique alla vigilia: “Scelta mia, responsabilità mia”. Donnarumma ha ribattuto: “Qualcuno ha deciso così”, mentre Vincenzo Raiola – procuratore del portiere – ha attaccato: “Una grandissima mancanza di rispetto”.

Dove giocherà Donnarumma

Da capire adesso dove giocherà Gianluigi Donnarumma nella stagione 2025/26. Di sicuro non al PSG, ma al momento non c’è nessuna trattativa concreta aperta. Il PSG chiede 30 milioni ora, ma il giocatore si liberà tra un anno a zero: per i club italiani è inaccessibile, dall’Inghilterra invece il Manchester City fa sul serio, il Chelsea attende. La destinazione più probabile è quella che porta ai Citizens, ma non c’è ancora accordo. In Italia nessuno si è fatto avanti. L’Inter ha fatto capolino per informarsi, ma non c’è mai stato un interesse concreto.