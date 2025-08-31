Al via il vertice Sco in Cina, Putin alla destra di Xi. A Modi: “Noi partner, non rivali”

Il presidente cinese Xi Jinping ha riunito i leader di Iran, Turchia, Russia e India, insieme a personalità provenienti da circa 20 paesi eurasiatici, per un vertice volto a porre la Cina al centro delle relazioni regionali. Il summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) è stato inaugurato domenica 31 agosto nella città portuale settentrionale di Tianjin, a ridosso della grande parata militare nella capitale Pechino del 3 settembre per celebrare gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Lo Sco comprende Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia, con altri 16 paesi affiliati come osservatori o “partner del dialogo”. Al più grande incontro del blocco dalla sua fondazione nel 2001, partecipano 20 leader, tra cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Presenti anche il premier indiano Narendra Modi e il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko. E il presidente russo Vladimir Putin, con un seguito di importanti politici e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan hanno accolto gli ospiti internazionali per un banchetto inaugurale. Nella foto di famiglia di inizio summit Putin è alla destra del leader cinese. Alla vigilia dell’appuntamento il presidente russo aveva espresso l’auspicio che “il vertice dia all’Organizzazione un nuovo, potente slancio” per contribuire “a plasmare un ordine mondiale multipolare più equo“.

La Sco è composta da 10 membri a pieno titolo, cioè Russia, Bielorussia, Cina, India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Originariamente concepita come contrappeso all’influenza degli Stati Uniti in Asia centrale, l’organizzazione iniziale ha acquisito quattro nuovi membri con l’aggiunta dell’India e del Pakistan nel 2017, dell’Iran nel 2023 e della Bielorussia nel 2024. In apertura il presidente cinese ha espresso “fiducia che, con gli sforzi concertati di tutte le parti”, il vertice “sarà un pieno successo”. Secondo il leader cinese “la Sco svolgerà sicuramente un ruolo ancora più importante e conseguirà ulteriori progressi, contribuendo in modo significativo a rafforzare unità e cooperazione tra gli Stati membri, con la convergenza dei Paesi del Sud globale e promuovendo un maggiore progresso della civiltà umana”.

Xi, nel resoconto dei media statali, ha osservato anche che la Sco “si sta assumendo maggiori responsabilità per salvaguardare la pace e la stabilità regionale e per promuovere lo sviluppo di vari Paesi in un mondo di crescenti incertezze e cambiamenti accelerati”. Pertanto, “questo vertice ha l’importante missione di costruire consenso tra tutte le parti, stimolare lo slancio della cooperazione e tracciare un modello di sviluppo“. Il leader cinese, secondo il network statale Cctv, ha sottolineato che, “fin dalla sua istituzione, la Sco ha costantemente sostenuto lo Spirito di Shanghai, consolidando l’unità e la fiducia reciproca, approfondendo la cooperazione pragmatica e partecipando agli affari internazionali e regionali, diventando una forza importante nel promuovere la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali e di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”.

Dopo il banchetto, Xi e la first lady si sono uniti agli ospiti per assistere allo spettacolo teatrale Creare un futuro migliore insieme, ammirando “la bellezza dell’apprendimento reciproco tra le civiltà e l’armonia dei fiumi che sfociano nell’oceano”, percependo “la forza trainante dell’unità e della cooperazione della famiglia della Organizzazione per la cooperazione di Shanghai per creare un futuro prospero“. Il summit, che lunedì 1 settembre avrà il pieno dei suoi lavori, oltre ai capi di Stato e di governo di più di 20 Paesi, ospita i rappresentanti di oltre 10 organizzazioni internazionali, a partire dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, arrivato in tarda serata a Tianjin, non è presente nella foto del banchetto.

Il vertice è maturato in una fase in cui le turbolenti politiche commerciali del presidente americano Donald Trump hanno messo nel mirino diversi Paesi della Sco, dalla Cina all’India ed è stato l’occasione per diversi incontri bilaterali con il leader cinese. Con Erdogan Xi ha “discusso della guerra fra Ucraina e Russia, della situazione a Gaza e di misure congiunte per lo sviluppo della Siria“. I presidenti di Turchia e Cina, inoltre, hanno concordato che gli attuali meccanismi di consultazione e cooperazione fra i due Paesi saranno attuati a intervalli regolari.

Ma l’incontro più atteso era quello con Modi, nel corso del quale Xi ha detto che la “scelta giusta” è che la Cina e l’India diventino amici. “Il mondo oggi è attraversato da trasformazioni che accadono una volta ogni secolo”, ha detto Xi a Modi nel discorso di apertura, mentre i due leader sedevano uno di fronte all’altro, affiancati dai rispettivi funzionari. “La situazione internazionale è al tempo stesso fluida e caotica”, ha aggiunto. “È la scelta giusta per entrambe le parti essere amichevoli e avere buoni rapporti di vicinato, essere partner che favoriscono il successo reciproco e il far danzare insieme il drago e l’elefante – ha detto ancora Xi, riferendosi ai simboli tradizionali delle due nazioni – Finché aderiscono all’orientamento generale di essere partner piuttosto che rivali, le relazioni Cina-India possono mantenere la stabilità e progredire nel lungo periodo”. Dal canto suo il leader indiano ha definito il colloquio “proficuo”: “Abbiamo esaminato lo slancio positivo nelle relazioni tra India e Cina dopo il nostro ultimo incontro a Kazan”, ha scritto Modi su X. “Abbiamo concordato sull’importanza di mantenere la pace e la tranquillità nelle zone di confine e ribadito il nostro impegno per una cooperazione basata sul rispetto reciproco, sull’interesse reciproco e sulla reciproca sensibilità”, ha concluso.

Il gruppo Sco “parte dall’Asia per raggiungere Europa e Africa”, secondo l’ultima lettura della diplomazia mandarina, che nei giorni scorsi anticipava un piano di lungo termine di Xi. Pur assenti, gli Usa sono al centro dell’attenzione per le scosse tariffarie del presidente americano, insieme alla guerra russa all’Ucraina al centro del colloquio con Putin e alle tensioni in Medio Oriente, vista la presenza del presidente iraniano. I dazi di The Donald, del resto, danno a Xi l’opportunità di spingere i piani di un nuovo ordine internazionale sinocentrico.