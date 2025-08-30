Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 16:55

De Laurentiis e Geolier fanno pace: il Napoli reintegra lo speaker Decibel Bellini dopo le proteste dei tifosi

di F. Q.
Dopo la rivolta e il passo indietro del rapper, il presidente ha deciso di riconfermare la storico voce del Maradona. Cosa è successo
De Laurentiis e Geolier fanno pace: il Napoli reintegra lo speaker Decibel Bellini dopo le proteste dei tifosi
Icona dei commenti Commenti

Il Napoli Calcio e Geolier fanno pace. Dopo le grandi proteste dei tifosi e l’annuncio del rapper, che aveva stralciato la nuova partnership con il club, è arrivata la retromarcia di Aurelio De Laurentiis: Daniele Decibel Bellini, storico speaker del San Paolo-Maradona dal 2010, rimarrà la voce delle formazioni e dei gol degli azzurri.

Si è ricomposta così la frattura creatasi giovedì con l’annuncio dell’addio a Bellini e dell’affidamento della direzione artistica dei match-day al Maradona alla società di Geolier. Una decisione del Napoli che aveva suscitato vibranti proteste tra i tifosi con il passo indietro, nella notte tra giovedì e venerdì, del rapper partenopeo che aveva annunciato la volontà di non procedere al contratto tra la sua società e quella di De Laurentiis. Il patron ha fiutato l’umore della piazza e ha deciso di tornare alle origini.

Quindi, viene confermata la partnership tra la società Golden Boys, guidata da Geolier e dal fratello Gaetano Palumbo, e il Napoli per la direzione artistica del matchday. Daniele Decibel Bellini sarà lo speaker, mentre Timo Suarez (che lo avrebbe dovuto sostituire) resterà a presentare il pre-match. Tutto risolto giusto in tempo: il Napoli sarà in campo per la prima partita casalinga della stagione alle ore 20.45 contro il Cagliari.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione