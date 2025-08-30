Dopo la rivolta e il passo indietro del rapper, il presidente ha deciso di riconfermare la storico voce del Maradona. Cosa è successo

Il Napoli Calcio e Geolier fanno pace. Dopo le grandi proteste dei tifosi e l’annuncio del rapper, che aveva stralciato la nuova partnership con il club, è arrivata la retromarcia di Aurelio De Laurentiis: Daniele Decibel Bellini, storico speaker del San Paolo-Maradona dal 2010, rimarrà la voce delle formazioni e dei gol degli azzurri.

Si è ricomposta così la frattura creatasi giovedì con l’annuncio dell’addio a Bellini e dell’affidamento della direzione artistica dei match-day al Maradona alla società di Geolier. Una decisione del Napoli che aveva suscitato vibranti proteste tra i tifosi con il passo indietro, nella notte tra giovedì e venerdì, del rapper partenopeo che aveva annunciato la volontà di non procedere al contratto tra la sua società e quella di De Laurentiis. Il patron ha fiutato l’umore della piazza e ha deciso di tornare alle origini.

Quindi, viene confermata la partnership tra la società Golden Boys, guidata da Geolier e dal fratello Gaetano Palumbo, e il Napoli per la direzione artistica del matchday. Daniele Decibel Bellini sarà lo speaker, mentre Timo Suarez (che lo avrebbe dovuto sostituire) resterà a presentare il pre-match. Tutto risolto giusto in tempo: il Napoli sarà in campo per la prima partita casalinga della stagione alle ore 20.45 contro il Cagliari.