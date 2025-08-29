È saltata la partnership tra la società Golden Boys, guidata da Geolier e dal fratello Gaetano Palumbo, e il Napoli per la direzione artistica del matchday allo stadio Diego Armando Maradona. Ad annunciarlo è stato il rapper con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale viene spiegato che la decisione è stata presa dopo il mancato reintegro come speaker di Daniele Decibel Bellini, da 15 anni voce del club napoletano. “Dopo i fatti accaduti in queste ore – ha scritto Geolier – Golden Boys interrompe la partership con la Ssc Napoli per la direzione artistica del matchday. La volonta di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la societa ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico”, ha esordito il rapper campano sui propri social.

Emanuele Palumbo – in arte Geolier – ha poi manifestato la sua volontà di voler reintegrare lo storico speaker, ma la società ha rifiutato: “Ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la Ssc Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte”.

L’accordo prevedeva l’affidamento alla Golden Boys dell’intera direzione artistica del matchday allo stadio: a partire dal dj set fino all’organizzazione del palinsesto musicale completo. In vista dell’esordio casalingo del Napoli, in programma domani sera – 30 agosto – contro il Cagliari, era stata prevista la presenza in consolle del dj Enrico Maria, mentre lo speaker sarebbe stato Timo Suarez. Nel corso della giornata di ieri, Bellini aveva pubblicato sui suoi social una storia su sfondo nero: “Qualsiasi cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta”, accompagnata da un cuore rosso in chiusura.