Champions League, il calendario delle italiane: partenza col botto per Atalanta e Napoli, l’Inter sfida l’Ajax e la Juve ospita il Borussia

Subito i bergamaschi contro i campioni in carica del Psg e la sfida tra Conte e Guardiola. Per l'Inter big match tutti in inverno, Tudor contro il Real a ottobre
La prima italiana a scendere in campo nella Champions League 2025/26 sarà la Juventus: la squadra di Igor Tudor il 16 settembre ospita il Borussia Dortmund. Il giorno dopo l’Inter vola ad Amsterdam per affrontare l’Ajax. Partenza col botto per l’Atalanta, che affronta i campioni in carica del Psg a Parigi. Subito big match anche per il Napoli, che giovedì 18 settembre sfida il Manchester City: c’è Antonio Conte contro Pep Guardiola, c’è De Bruyne che torna a casa. Per l’Inter le difficoltà saranno tutte invernali: nelle ultime 4 giornate gli incroci con Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia. La Juve invece avrà come unico scontro da brividi quello contro il Real Madrid, in programma il 22 ottobre. Il Napoli invece chiuderà contro un’altra inglese, il Chelsea. Ecco tutti i calendari.

