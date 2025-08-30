La polizia ha fermato tre persone. Per gli investigatori è probabile che tutto abbia avuto inizio con una rissa in un locale: escluso il movente terroristico

Un’auto si è lanciata su un gruppo di pedoni davanti a un bar a Évreux, in Normandia, causando un morto e 5 feriti, due dei quali gravi. È accaduto verso le quattro del mattino del 30 agosto. “Questa mattina sono stato informato di un grave incidente avvenuto davanti al locale La Winery, in avenue Winston Churchill. È scoppiata una rissa che ha provocato un movimento di folla e un veicolo ha investito diverse persone”, ha scritto sul suo Facebook Guy Lefrand, sindaco di Évreux, ricostruendo in parte l’accaduto. Da quanto riporta Le Figaro tutto ha avuto inizio dentro un locale, quando è scoppiato un litigio tra alcune persone, grave al punto che i buttafuori hanno deciso di far uscire tutti i presenti, circa cento persone.

“È stato a questo punto che, probabilmente in seguito alla colluttazione avvenuta all’interno della discoteca, una persona sarebbe andata a prendere un veicolo (…) e si è lanciata deliberatamente in retromarcia ad alta velocità tra la folla all’esterno del locale “, ha spiegato Rémi Coutin, magistrato incaricato di seguire le indagini. Da quanto si apprende la vittima è un uomo. Secondo il quotidiano francese sono tre le persone arrestate, “Almeno due persone che si trovavano a bordo del veicolo e una terza che si trovava all’esterno”, nello specifico due uomini e una donna.

L’accusa è di omicidio e tentato omicidio, mentre è stato escluso ogni movente “terroristico, razzista o di altro tipo”. Il magistrato ha aggiunto che “a priori, pensiamo a una lite tra clienti di questo bar che, di conseguenza, è completamente degenerata e ha portato a una terribile tragedia.” Il sindaco ha espresso “commozione e profonda solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari”, specificando che “la situazione è ora tornata alla normalità. È in corso un’indagine per stabilire le circostanze esatte di questo dramma”.