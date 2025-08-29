Il mondo FQ

De Luca attacca il sindaco Manfredi sul San Carlo di Napoli: “Stiamo assistendo a una vergogna”

Il governatore della Campania critica (senza mai citarlo) Manfredi: "Vicende sconcertanti, tuteleremo dignità e onore" [Video]
Sul Teatro San Carlo di Napoli “stiamo assistendo a una vergogna“. Senza mai citare direttamente il sindaco Gaetano Manfredi, il governatore Vincenzo De Luca attacca per difendere la posizione governo-Regione sulla nomina del sovrintendente.

“Dirò qualcosa tra pochi giorni sul San Carlo anche per un’operazione verità sulle tante stupidaggini che sono state dette. Per ora siamo impegnati a tutelare la dignità e l’onore di Napoli e del San Carlo per evitare che ci si copra di ridicolo. Vicende sconcertanti”. Poco prima un’altra stoccata al sindaco: “A Napoli c’è chi lavora per fare cerimonie, noi facciamo opere pubbliche per cambiare il destino della città”.

