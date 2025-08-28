Il mondo FQ

Usa, stretta sui visti per studenti e giornalisti stranieri: la scelta di Trump

di Fulvia Brandiforti
Secondo le nuove regole per gli studenti saranno limitati alla durata del corso di studi e comunque non oltre i 4 anni. Per i media, il permesso sarà valido per soli 240 giorni
Una stretta sui visti di studenti e giornalisti stranieri: è l’ultima scelta, destinata a far discutere, dell’amministrazione Trump. Secondo una nota del Dipartimento per la sicurezza interna, le nuove regole limiteranno drasticamente il tempo di permanenza negli Stati Uniti.

I visti per gli studenti stranieri i visti saranno limitati alla durata del corso di studi e comunque non oltre i 4 anni. Per i media, il permesso sarà valido per soli 240 giorni e non potrà mai superare la durata dell’incarico, quando al momento hanno una durata di due anni prima del rinnovo.

“Secondo la proposta di norma del presidente Trump – si legge in una nota del Dhs – il governo federale stabilirebbe i periodi di ammissione e di proroga autorizzati per studenti stranieri e visitatori in scambio fino alla durata del programma a cui partecipano, senza superare i 4 anni”. La norma fisserebbe anche il periodo di ammissione iniziale per i rappresentanti dei media stranieri “a un massimo di 240 giorni”. Una volta scaduto quel termine, i giornalisti avrebbero “diritto a un periodo di proroga fino a 240 giorni, ma non superiore alla durata dell’attività o dell’incarico temporaneo”.

In sostanza, nessun giornalista straniero potrebbe rimanere per lavoro negli Usa per più di 480 giorni, circa un anno e quattro mesi. Inoltre, l’ammissione sia di studenti che dei cronisti “richiederebbe a tali stranieri di richiedere un’autorizzazione per estendere il loro soggiorno presso i Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti (USCIS), richiedendo quindi valutazioni periodiche da parte del Dhs affinché lo straniero rimanga negli Stati Uniti per un periodo più lungo”.

