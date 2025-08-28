Il mondo FQ

Allerta meteo in Lombardia, allagamenti anche nel Varesotto – Video

di Local Team per Il Fatto
Piogge persistenti si stanno abbattendo anche sulla provincia di Varese, causando i primi allagamenti
Un’ondata di maltempo sta interessando dalla notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto l’area tra Piemonte, Lombardia e Svizzera. Piogge persistenti si stanno abbattendo anche sulla provincia di Varese, causando i primi allagamenti.

La perturbazione di origine atlantica, in transito sulla Francia, ha portato verso le regioni settentrionali correnti fortemente instabili. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di giovedì 28 agosto, allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Lombardia, allerta arancione su gran parte di Lombardia, Liguria e Piemonte. Valutata inoltre allerta gialla su Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e parte di Piemonte, Toscana, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. Nelle immagini, un sottopasso invaso dall’acqua a Castellanza, nel Varesotto.

