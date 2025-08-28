Il mondo FQ

Bologna, polizia sgombera presidio antisfratto. Gli attivisti: “Vogliamo case, non manganelli” – Video

di Simone Bauducco
Il video dello sgombero di un presidio antisfratto a Bologna organizzato dalla Piattaforma di Intervento Sociale (Plat)
Questa mattina a Bologna, in via Cherubini, la polizia in tenuta antisommossa ha sgomberato un presidio antisfratto organizzato dalla Piattaforma di Intervento Sociale (Plat). “Il picchetto è stato aggredito dalla celere per sfrattare un una donna un uomo e due bambini, che hanno sempre pagato l’affitto anche del mese di agosto ma con un contratto di locazione terminato con l’assistente sociale di riferimento in ferie” denunciano le attiviste e gli attivisti. Nel video pubblicato in rete dal Plat si vede anche un agente prendere per il collo uno degli attivisti sulle scale del palazzo. “Le questioni sociali – conclude in una nota Plat – non possono essere trasformate in questioni di ordine pubblico”.

