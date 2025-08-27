Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 15:02

Meloni: “Prima ero ‘impresentabile’ perché all’opposizione del governo Draghi, oggi descritta come draghiana di ferro…”

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
Meloni critica chi "oggi si spella le mani" per le parole dell'ex presidente del Consiglio
Icona dei commenti Commenti

L’Ue è sempre più condannata all’irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste da Cina e Usa come, ha giustamente rilevato Mario Draghi da questo palco”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Meeting di Rimini. “Molte delle critiche che ho sentito rispetto all’attuale condizione” dell’Ue “le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, tanto da venire criticata aspramente anche da chi oggi si spella le mani”, ha aggiunto Meloni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione