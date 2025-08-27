Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 17:29

Pulizia di parchi e graffiti: gli impieghi della Guardia Nazionale inviata da Trump a Washington per “l’emergenza criminalità”

di F. Q.
Lavori che di solito sono svolti dal National Park Service, che soffre di carenze di personale dopo i tagli voluti proprio dall'amministrazione Trump questa primavera. Si è passati da 200 persone assegnate alla manutenzione di migliaia di acri di alberi e giardini a Washington a 20
Pulizia di parchi e graffiti: gli impieghi della Guardia Nazionale inviata da Trump a Washington per “l’emergenza criminalità”
Icona dei commenti Commenti

Washington in balia della criminalità, una città nella quale il presidente degli Stati Uniti ha recentemente detto di non sentirsi sicuro nemmeno per uscire a cena fuori con la first lady. Per questo ha deciso di dichiarare lo “stato di emergenza” e inviare nella capitale circa 2.200 militari per rafforzare la sicurezza interna. Chi immagina mezzi blindati e soldati armati effettuare ronde senza sosta per le strade di DC rimarrà però sorpreso nell’apprendere che le loro mansioni sono state ampliate negli ultimi giorni, comprendendo anche compiti di “abbellimento“. È così che, come mostra il Washington Post, alcuni di loro hanno sostituito le armi con rastrelli e altri attrezzi da giardinaggio e sono stati impiegati con compiti di pulizia e manutenzione del verde pubblico.

“Da abitante di Washington penso che sia una bella cosa – ha detto uno di loro – Ma ci sono altre cose che potremmo fare”. Anche perché queste truppe sono spesso impiegate in caso di grandi emergenze, da quelle climatiche a quelle, appunto, di sicurezza interna e sanitarie, oppure inviate all’estero. In questo caso, invece, la loro opera riguarderà anche la cura del verde pubblico e la pulizia di graffiti. Lavori che di solito sono svolti dal National Park Service che soffre di carenze di personale dopo i tagli voluti proprio dall’amministrazione Trump questa primavera. Si è passati da 200 persone, assegnate alla manutenzione di migliaia di acri di alberi e giardini a Washington, a 20. Così, l’uso ‘improprio’ della Guardia Nazionale ha anche lo scopo di tappare questa falla.

La Joint Task Force-DC che ha supervisionato le attività della Guardia Nazionale a Washington da quando Trump ha dichiarato l’emergenza criminalità l’11 agosto ha affermato che i militari lavoreranno a oltre 40 “progetti di abbellimento” in tutta la città, identificati con il contributo di agenzie locali e federali. Il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell, ha anticipato le polemiche dicendo che la Difesa “è incredibilmente orgogliosa dei nostri membri della Guardia Nazionale di Washington e del loro lavoro per rendere Washington di nuovo sicura e bella”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione