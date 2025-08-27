Lavori che di solito sono svolti dal National Park Service, che soffre di carenze di personale dopo i tagli voluti proprio dall'amministrazione Trump questa primavera. Si è passati da 200 persone assegnate alla manutenzione di migliaia di acri di alberi e giardini a Washington a 20

Washington in balia della criminalità, una città nella quale il presidente degli Stati Uniti ha recentemente detto di non sentirsi sicuro nemmeno per uscire a cena fuori con la first lady. Per questo ha deciso di dichiarare lo “stato di emergenza” e inviare nella capitale circa 2.200 militari per rafforzare la sicurezza interna. Chi immagina mezzi blindati e soldati armati effettuare ronde senza sosta per le strade di DC rimarrà però sorpreso nell’apprendere che le loro mansioni sono state ampliate negli ultimi giorni, comprendendo anche compiti di “abbellimento“. È così che, come mostra il Washington Post, alcuni di loro hanno sostituito le armi con rastrelli e altri attrezzi da giardinaggio e sono stati impiegati con compiti di pulizia e manutenzione del verde pubblico.

“Da abitante di Washington penso che sia una bella cosa – ha detto uno di loro – Ma ci sono altre cose che potremmo fare”. Anche perché queste truppe sono spesso impiegate in caso di grandi emergenze, da quelle climatiche a quelle, appunto, di sicurezza interna e sanitarie, oppure inviate all’estero. In questo caso, invece, la loro opera riguarderà anche la cura del verde pubblico e la pulizia di graffiti. Lavori che di solito sono svolti dal National Park Service che soffre di carenze di personale dopo i tagli voluti proprio dall’amministrazione Trump questa primavera. Si è passati da 200 persone, assegnate alla manutenzione di migliaia di acri di alberi e giardini a Washington, a 20. Così, l’uso ‘improprio’ della Guardia Nazionale ha anche lo scopo di tappare questa falla.

La Joint Task Force-DC che ha supervisionato le attività della Guardia Nazionale a Washington da quando Trump ha dichiarato l’emergenza criminalità l’11 agosto ha affermato che i militari lavoreranno a oltre 40 “progetti di abbellimento” in tutta la città, identificati con il contributo di agenzie locali e federali. Il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell, ha anticipato le polemiche dicendo che la Difesa “è incredibilmente orgogliosa dei nostri membri della Guardia Nazionale di Washington e del loro lavoro per rendere Washington di nuovo sicura e bella”.