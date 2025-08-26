Il mondo FQ

Inchiesta urbanistica Milano, l’ipotesi di turbativa su bandi ad hoc per la “spartizione” della città

Il nuovo capitolo d’indagine traspare anche dagli atti depositati dall’aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Petruzzella, Filippini e Clerici al Riesame
Di “spartizione del territorio edificabile” parlava già il giudice per le indagini di Milano, Mattia Fiorentini, che aveva firmato le ordinanze poi annullate dal Riesame per gli indagati dell’inchiesta sull’urbanistica. E dall’uffici della procura trapela che potrebbero spuntare a breve altre contestazioni, come ipotesi di turbativa. Un altro dei fronti degli accertamenti ancora da sviluppare, da parte della Procura e della Guardia di finanza, è quello di una presunta “spartizione” delle aree della città, attraverso la costituzione di “bandi ad hoc”, in sostanza truccati, a vantaggio dei privati costruttori interessati ad acquisire quelle zone per operazioni di sviluppo immobiliare.

Il nuovo capitolo d’indagine, tra l’altro, traspare anche dagli atti depositati dall’aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Petruzzella, Filippini e Clerici al Riesame (che ha liberato i sei arrestati) e dalle chat acquisite dal Nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme gialle. Gli inquirenti avrebbero individuato, infatti, un “sistema di spartizione coordinata dei bandi”, che va ad aggiungersi a quello con al centro ipotesi di abusi edilizi, corruzioni e falsi.

Nei bandi, scrivono i pm in una memoria, “il Comune, in accordo con i costruttori, è solito ‘coordinarsi ad evitare sovrapposizioni”. E citano, ad esempio, una chat del luglio 2022 in cui Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima tornato in libertà la scorsa settimana, scriveva: “Potreste valutare di fare un primo avviso su quei nodi che non fanno parte di Minext evitando sovrapposizioni non coordinate”. E ancora, secondo i pm, “Comune e costruttori” sarebbero stati “attenti a non creare sovrapposizioni fra i partecipanti ai vari bandi“, per l’aggiudicazione di aree e immobili, “non previamente coordinati”. Dalle chat, si legge ancora, per l’accusa emerge che “Coima, ben prima della stessa pubblicazione dei bandi, ha già preparato per i nodi una serie di masterplan” e che “Catella intende mostrarli a Tancredi”, l’ormai ex assessore anche lui tornato libero, ma con interdittiva.

