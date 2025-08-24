La notte scorsa la Ocean Viking, la nave umanitaria della ong Sos Méditerranée, ha soccorso un’imbarcazione in gomma nelle acque internazionali a Nord della Libia. “Abbiamo salvato 47 persone tra cui 9 minori non accompagnati – scrive Sos Méditerranée su X -. Molti di loro fuggono dalla guerra in Sudan. Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco. 1.300 km lontano dall’area del salvataggio e 3 giorni e mezzo di navigazione in più che terranno la nostra nave lontana dal Mediterraneo”. L’episodio rilancia la questione delle cosiddette “rotte vessatorie” imposte dal governo alle navi civili che operano nel Mediterraneo centrale, dove dall’inizio dell’anno almeno 400 persone sono morte e 318 risultano disperse, dicono i dati al 16 agosto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.554, di cui 12.617 uomini, 1.324 donne, 468 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere.

A disobbedire agli ordini del Viminale che aveva assegnato il porto di Genova, è stata sabato 23 agosto la nuova nave di Mediterranea Saving Humans. “Con onde di quasi tre metri – ha spiegato l’equipaggio – abbiamo scelto il porto più vicino”. La nave è approdata a Trapani nella serata di sabato e i dieci migranti a bordo sono già sbarcati: kurdi di Iran e Iraq, egiziani e siriani, tra cui tre minori non accompagnati di 14, 15 e 16 anni. Tutti gettati in mare da miliziani libici, aveva denunciato la ong dopo il salvataggio nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Al molo di Trapani, oltre alla polizia, c’erano i volontari di Save the Children e un pulmino della Croce rossa italiana. “A bordo sono saliti il medico dell’Usmaf – ha spiegato Beppe Caccia, capomissione di Mediterranea – e le persone sono state tutte fatte sbarcate. Poco prima che arrivassimo a destinazione ci è stato detto via radio se eravamo consapevoli che il nostro porto assegnato era quello di Genova e che quindi, stavamo compiendo un’azione non consentita. Abbiamo dimostrato che ne eravamo consapevoli”.

Le possibili conseguenze vanno dalla multa al fermo amministrativo della nave, come previsto a partire dai decreti Piantedosi del 2023. Ma non si può escludere una denuncia al comandante. “Quello di Mediterranea è un atto di disobbedienza civile e insieme di piena legalità: ha rispettato il diritto del mare e la Costituzione, non la crudeltà burocratica di un governo che usa la sofferenza come deterrente politico – dichiara Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani -. Per questo Radicali Italiani sta con Mediterranea e mette a disposizione i propri legali, pronta a sostenere nuove azioni di disobbedienza civile e umana delle ong che salvano vite, finché il salvataggio in mare non sarà finalmente riconosciuto come un dovere e non come un reato. Finché ad essere considerato criminale non sarà più chi disobbedisce per umanità ma chi, come Piantedosi, obbedisce solo alla propaganda”.

Dopo il naufragio del 13 agosto scorso a Sud di Lampedusa, con almeno 27 corpi recuperati e molti dispersi, la premier Giorgia Meloni ha parlato di “inumano cinismo dei trafficanti di esseri umani”. Quello del governo l’hanno invece denunciato le organizzazioni come Mediterranea, Sea-Watch, SOS Humanity e SOS Méditerranée: le loro navi restano fuori dalle aree di soccorso per giorni o addirittura settimane a causa delle disposizioni che assegnano loro porti di sbarco nel nord Italia, anche a 1.600 km di distanza. Significa “centinaia di giorni persi in navigazioni inutili e ritardi che mettono a rischio le vite in pericolo”. La portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi, ha dichiarato che una loro nave sarebbe stata in grado di intervenire tempestivamente per salvare le persone a bordo delle imbarcazioni in difficoltà il 13 agosto scorso, se solo non fosse stata lontana a causa delle disposizioni del governo italiano che assegnano porti di sbarco distanti dalle zone di intervento.