Un video nel quale si vede il contachilometri di una Porsche, ripreso da chi guida, mentre raggiunge i 260 chilometri orari. È polemica per quanto pubblicato sui suoi profili social da Vittorio Codeluppi, neo presidente di Sal, l’azienda idrica lodigiana, già assessore alle attività produttive nella Giunta dell’allora sindaco di Lodi, il dem Lorenzo Guerini, che lo nominò a seguito del rimpasto del 2012, al posto del dimissionario Simone Uggetti.

La brevissima clip ha sollevato un vespaio di polemiche, con la Lega del Lodigiano che ha espresso “forte disappunto“, chiarendo come anche se “il video fosse stato girato all’estero, in territori privi di limiti di velocità, rimane gravemente inopportuno pubblicare contenuti che esibiscono condotte così pericolose”. Il Carroccio chiede anche “immediate dimissioni affinché si ristabilisca il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza e chi è chiamato a rappresentarla”.

Interpellato da Repubblica, il manager ha puntualizzato: “Ero su una autostrada tedesca il 15 agosto, dove non esistono limiti di velocità, salvo quando indicati. Se si guarda in basso a sinistra c’è scritto Stuttgart. Ovviamente posso argomentare tutto”. Co