Infantino (Fifa) fa vedere il trofeo a Trump: “Lo possono toccare solo i vincitori”. Il presidente: “Posso tenerlo?”

Siparietto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente della FIFA Gianni Infantino nello Studio Ovale della Casa Bianca
Siparietto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente della FIFA Gianni Infantino nello Studio Ovale della Casa Bianca. Dopo aver annunciato che John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington ospiterà il sorteggio dei Mondiali di Calcio 2026 il 5 dicembre, Infantino ha mostrato a Trump il trofeo del Campionato del mondo, facendoglielo toccare. “Di solito lo tocca solo il presidente della Fifa, la squadra che vince e il presidente della nazione vincitrice, ma visto che lei è un vincitore – ha detto Infantino – lo può toccare”. Trump ha quindi preso la coppa in mano e poi ha scherzato: “Posso tenerla? Starebbe bene lì su quella parete”.

