Violenti scontri tra tifoserie sugli spalti: decine di feriti e più di cento arresti. Partita sospesa a Buenos Aires – Video

Scontri violenti tra tifosi durante la partita di calcio della Coppa Sudamericana tra l’Independiente argentino e l’Universidad de Chile, ad Avellaneda, nella città metropolitana di Buenos Aires. Circa 20 persone sono rimaste ferite e più di cento sono state arrestate dopo la violenta colluttazione tra una parte delle tifoserie rivali durante la gara. Dati confermati dai dirigenti dei club e la polizia.