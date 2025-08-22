Milano, in centinaia al corteo per il Leoncavallo: “A settembre manifestazione nazionale”

A Milano in centinaia si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio di giovedì per protestare contro lo sgombero del Leoncavallo. Prima un’assemblea pubblica sotto la pioggia e poi un corteo improvvisato per le vie del quartiere. La promessa è quella di tornare a inizio settembre con una grande manifestazione nazionale “perché quello che sta accadendo qua è soltanto l’anticipazione del modello di Paese che vorrebbero avere”.