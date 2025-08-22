Il mondo FQ

“Noi non ci lasciamo abbindolare dalle menzogne”: la Curva Nord della Lazio durissima contro Lotito

di F. Q.
Il tifo organizzato ha risposto al patron biancoceleste dopo la lettera di ringraziamento pubblicata per il record di abbonamenti
“Ci ritroviamo a dover leggere sul comunicato della società “di un clima complesso che si è creato. Che vuol dire si è creato?!”. La Curva Nord della Lazio si scaglia ancora contro Claudio Lotito. Non c’è pace tra i gruppi organizzati e il patron biancoceleste, accusato ormai da tempo di cattiva gestione della società, in particolare dopo il blocco mercato di quest’estate. Il comunicato della curva fa riferimento alla lettera d’amore e di ringraziamento che Lotito ha pubblicato ieri sui canali social della Lazio per ringraziare gli oltre 29.000 abbonati (dato record) alla chiusura della campagna abbonamenti. “Senza di voi la Lazio non sarebbe ciò che è”, il succo del discorso dell’attuale patron biancoceleste.

A distanza di meno 24 ore, la dura risposta della Curva con un post sulla propria pagina Instagram. “Cari laziali, di fronte all’ennesimo atto d’amore della nostra tifoseria volto a tutelare solo ed esclusivamente la S.S. Lazio e non di certo gli interessi del suo gestore, ci ritroviamo a dover leggere sul comunicato della società “di un clima complesso che si è creato”, si legge nella fase introduttiva del comunicato. Poi lo sfogo: “Sbagliamo noi o questo comunicato lascia intendere che i 29.163 abbonati sono quella “parte essenziale di tifo silenzioso che rappresenta la nostra famiglia”, sbagliamo noi o questo è l’ennesimo tentativo di usare la passione che da sempre ci anima come schermo dei propri disastri?!”.

Il tentativo di Lotito di provare a ricucire con la tifoseria organizzata è dunque fallito. “Noi non ci lasciamo abbindolare dall’inchiostro della menzogna o dai numeri dei tifosi virtuali che tanto piacciono a questa società, come promesso continueremo a manifestare civilmente il nostro dissenso non lasciando spazio a nessun fraintendimento”. E in conclusione anche l’annuncio di un’altra protesta in occasione della prima giornata di campionato, in programma domenica 31 agosto contro il Verona: “In occasione della prima partita casalinga della nostra (e non sua) amata Lazio, ci ritroveremo nella Piazza di Ponte Milvio per partire alle ore 19:30 tutti insieme in corteo verso lo stadio Olimpico”. Nessuna tregua e nessuna pace, dunque. Nemmeno dopo un dato abbonamenti da record.

Lazio, una campagna abbonamenti da record: il dato

Contestazioni, mercato bloccato ma passione sempre inscalfibile: la Lazio ha chiuso la propria campagna abbonamenti nella giornata di mercoledì 20 agosto e l’ha fatto in bellezza. Il club, con un post sui propri profili social, ha annunciato la sottoscrizione di 29.163 tessere, un numero che supera quello dello scorso anno (29.036) ed è il secondo della storia, visto che sfiora il record della gestione Lotito a quota 30.333 del 2023/24: l’anno della qualificazione in Champions League.

