“Io vi ringrazio, uno a uno, perché senza di voi la Lazio non sarebbe ciò che è. Con affetto e sempre Forza Lazio”. Finisce così la lettera di ringraziamento di Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai propri tifosi dopo il record della campagna abbonamenti nonostante il mercato bloccato. Il club, con un post sui propri profili social, ha annunciato la sottoscrizione di 29.163 tessere, un numero che supera quello dello scorso anno (29.036 tessere) e sfiora il record sotto la gestione Lotito dei 30.333 abbonati, nel 2023/24: l’anno della Champions League.

“Cari tifosi, al termine della campagna abbonamenti desidero rivolgermi a tutti voi, alla grande famiglia biancoceleste, con profondo affetto. Oltre 29.000 di voi hanno scelto di esserci, di rinnovare la vostra fiducia e di confermare ancora una volta quanto forte sia il legame con la nostra Lazio”, ha spiegato il patron biancoceleste, tornato a parlare dopo qualche settimana. “È un risultato tra i più importanti degli ultimi vent’anni, che assume ancora più valore se pensiamo al clima complesso che ha accompagnato questa fase”.

Un risultato già di per sé storico, ma che conta di più se consideriamo che la Lazio è stata impossibilitata a operare sul mercato in entrata, visto il blocco imposto dalla FIGC e le diverse contestazioni contro la proprietà nel corso dell’estate. “Accanto a chi si fa sentire, c’è un tifo silenzioso che non appare sotto i riflettori ma che rappresenta una parte essenziale della nostra famiglia: il vostro abbraccio discreto, il vostro sostegno quotidiano, sono la linfa che ci spinge a guardare avanti con determinazione.

Dopo una serie di lunghi ringraziamenti a chi ruota intorno al mondo Lazio e ai tifosi, la lettera di ringraziamento del patron della Lazio si chiude così: “Adesso ci aspetta una nuova stagione: la vivremo uniti, con la stessa passione che ci accompagna da sempre. Io vi ringrazio, uno a uno, perché senza di voi la Lazio non sarebbe ciò che è. Con affetto e sempre Forza Lazio, Claudio Lotito”.

Al via la stagione di Serie A: Sarri non parla

Claudio Lotito è tornato a parlare a distanza di settimane dall’ultima volta. Non svolgerà la classica conferenza stampa pre partita invece Maurizio Sarri alla vigilia della sfida contro il Como, come comunicato dallo stesso club biancoceleste nella mattinata del 21 agosto. Da quando Sarri è tornato alla Lazio, l’allenatore ha parlato soltanto due volte: nel giorno della presentazione e in un evento in Toscana, con presenti diversi giornalisti. Tornerà a farlo nel post gara della prima giornata di Serie A.