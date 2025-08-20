Farmaci israeliani buttati nel cestino, la destra insorge: “Inaccettabile”. Poi le scuse: “Erano campioni gratuiti”

Il video, girato in una Asl Toscana, sta facendo il giro del web scatenando le polemiche. E l'azienda sanitaria prende le distanze: "Non autorizzati"

È polemica per un video pubblicato sui social che sta facendo il giro del web. Nella clip si vedono due donne in camice bianco, poi identificate come una dottoressa, medico di base, e infermiera, mentre mostrano delle scatole di un farmaco di un’azienda israeliana, la TEVA, cancellano il marchio facendoci una X sopra e poi buttano le confezioni nel cestino.

Le clip sono state girate all’interno della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, una sede dell’Asl Toscana Sud Est. Pubblicate sui social, hanno subito scatenato i commenti. L’azione, infatti, voleva essere di denuncia contro quanto sta accadendo a Gaza ma ha suscitato dubbi sia per il luogo in cui è stata girata, un ambulatorio di sanità pubblica, sia per l’uso improprio di medicinali, tecnicamente a carico del Sistema sanitario Nazionale.

Sulla vicenda la Asl di riferimento ha subito fatto chiarezza con una nota. “La Asl Toscana Sud Est precisa di essersi già attivata per ricostruire l’accaduto e si riserva di intraprendere ogni azione utile a tutela della propria immagine e del personale che, ogni giorno, opera con impegno, dedizione e correttezza”. La Asl sottolinea che le riprese “all’interno di un ambiente aziendale non sono state in alcun modo autorizzate né condivise” e che “le persone riprese nel video sono un medico di medicina generale e un’infermiera dipendente di una cooperativa”. “Al di là delle legittime opinioni personali – prosegue la nota – la Asl stigmatizza ogni atto lesivo di beni pubblici e il rispetto dovuto ai luoghi di cura”.

Dopo l’accaduto, come riporta il Corriere della Sera, le due sanitarie si sono scusate: “Chiediamo scusa per tutte le persone che si sono sentite offese dal nostro video. Era un gesto simbolico volto alla pace. Non volevamo offendere nessuno, né coinvolgere l’azienda”. La dottoressa, nella clip di scuse, precisa anche che i farmaci non sono stati buttati e che si trattava di campioni gratuiti, quindi non a carico del Ssn, salviette e integratori, nello specifico, subito recuperati dai cestini. “Non li butteremmo mai via”, specifica, sottolineando infine che le clip sono state girate fuori dall’orario di lavoro.

Intanto però i commenti social puntano il dito contro le operatrici sanitarie, chiedendone il licenziamento. E anche dal centrodestra attaccano, definendo il gesto “scandaloso“. Si tratta, scrive Elisa Tozzi consigliere regionale toscana di Fdi, di “un gesto tanto folle quanto molto grave“. Tra l’altro, continua, “questo avviene in una Regione come la Toscana che ha visto (nei primi mesi del 2025) aumentare la spesa per i farmaci di oltre il 5% in un solo anno. Ovvero, circa 90 milioni di euro in più. Compromettere la vita e la salute dei propri pazienti per una campagna di boicottaggio contro Israele è semplicemente inaccettabile. Le battaglie ideologiche vengano combattute lontane da ospedali e ambulatori”. “Al di là dell’intento simbolico del gesto (non sappiamo infatti se i farmaci siano stati effettivamente gettati) – sottolinea Deborah Bergamini, deputata e vice segretaria nazionale di Forza Italia – rileva la gravità dell’iniziativa, che presenta un chiaro messaggio di invito al boicottaggio verso Israele”. “Non si può neanche lontanamente pensare di compromettere la tutela della salute delle persone per smanie di attivismo ideologico da parte di chi, in quanto operatore sanitario, dovrebbe mettere la cura al di là e al di sopra di tutto – evidenzia – Ci auguriamo che l’Asl e le autorità preposte chiariscano l’accaduto e assumano provvedimenti esemplari perché in ballo c’è anche il valore della fiducia dei familiari dei pazienti verso chi dovrebbe assisterli nella malattia”.