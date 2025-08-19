“Io non voglio mai parlare con la mia stampa”. Sta già facendo discutere il fuorionda di Giorgia Meloni durante l’incontro alla Casa Bianca con Donald Trump e gli altri leader europei. I leader sono già seduti al tavolo ovale. Al centro c’è Trump, poi, intorno, Meloni, Macron, Merz, Stubb, Von der Leyen, Zelensky, Rutte.

Il presidente finlandese si stupisce per la scelta del presidente statunitense di aprire il vertice alla stampa e poi per la proposta del leader americano agli omologhi europei di prendere, se ne avessero avuto voglia, qualche domanda. “A lui piace, piace sempre” ricevere le domande, osserva Meloni parlando di Trump. “Io invece non voglio mai parlare con la stampa“, confessa, ammettendo la sua insofferenza verso i giornalisti. Il dialogo si sposta poi sul presidente finlandese Alexander Stubb. “È un ottimo giocatore di golf”, osserva Trump indicando il leader di Helsinki. Quindi, quando il tycoon parla nuovamente di domande, la premier risponde: “Penso sia meglio di no, siamo troppi e andremmo troppo lunghi”.

Le parole della premier, carpite in alcuni fuorionda, appaiono in parte anche in coda alla diretta mandata in onda da Palazzo Chigi, poi subito interrotta.

Immediata la risposta dell’opposizione. “Mentre Trump mercifica la pace – denuncia il co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli -, Giorgia Meloni si sottrae al ruolo che i giornalisti hanno in una democrazia: quello di fare domande e chiedere conto delle scelte del governo. Come sua consuetudine, Meloni preferisce parlare da sola nei suoi video, come un’autocrate refrattaria al confronto con la stampa, che ha un ruolo fondamentale in ogni democrazia”. E alla premier Riccardo Magi, assegna “l’Oscar come peggiore protagonista” per aver “confermato in un indegno fuori onda il suo totale disprezzo per la stampa e la libertà di informazione: d’altronde – osserva il segretario di +Europa – abbiamo ben capito che Meloni vorrebbe giornalisti compiacenti e stampa adulante”.

video Ansa