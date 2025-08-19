Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 11:07

“Stubb, dov’è?”. “Sono qui”: gaffe di Trump, cerca il presidente finlandese (ma ce l’ha davanti)

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
E scherza sull'abbronzatura del cancelliere Merz: "La voglio anche io"
Icona dei commenti Commenti

Gaffe, battute: è Trump show durante la presentazione dei leader europei seduti al tavolo ovale durante un incontro per parlare della situazione in Ucraina. Il presidente americano presenta tutti ma non risparmia qualche scivolone. Prima si complimenta con il cancelliere tedesco Merz per la sua abbronzatura (“la voglio anche io così”), poi inciampa sulla presentazione del presidente finlandese Stubb. “Dov’è Stubb?”, chiede Trump durante le presentazioni, guardandosi intorno. “Sono qui”, risponde l’omologo che gli siede proprio di fronte, tra le risate dei presenti.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione