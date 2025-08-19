Ha segregato in casa il suo compagno e lo ha minacciato ripetutamente di morte qualora avesse tentato la fuga. Per questo motivo il 18 agosto è stato arrestato a Porcari (Lucca) Leonardo Pistoia, 20enne noto in Versilia per aver organizzato quest’estate le camminate anti–spaccio a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio, in provincia di Lucca. Pistoia, fino a oggi incensurato, è accusato di sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni personali. Dieci giorni fa, per via del suo ruolo da paladino della lotta alla droga, era stato aggredito con una coltellata al volto da un paio di pusher.

Il suo compagno, 33 anni, segregato nel suo stesso appartamento, è stato liberato dai carabinieri. Dopo l’allarme lanciato dai suoi genitori, due pattuglie si sono recate sul posto. In seguito ad alcuni tentativi di contattare i due, il 33enne è uscito di casa dicendo ai carabinieri che Pistoia lo aveva segregato in casa e lo aveva minacciato ripetutamente di morte qualora avesse cercato di scappare. Successivamente il 33enne ha denunciato che dallo scorso febbraio era vittima di maltrattamenti da parte del 20enne, che lo avrebbe sottoposto a continue violenze psicologiche, minacce, danneggiamenti dell’auto e percosse.

Il 18 agosto l’ennesima aggressione fisica, nel corso della quale il 33enne sarebbe stato minacciato con un coltello al collo, percosso con un manganello e poi segregato in casa. Nelle perquisizioni i militari hanno trovato diversi coltelli e un manganello. Il 20enne ora è in carcere a Lucca in attesa dell’udienza di convalida.