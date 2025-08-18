Nel giorno del summit a Washington tra il presidente Trump, il leader ucraino Zelensky e gli alleati europei, qualsiasi elemento di informazione sul conflitto rilanciato dai social si rivela utile alla lettura degli eventi che più agevola una parte o l’altra: ogni immagine può influenzare l’opinione pubblica e il tempo dell’inviato che mostra solo quello di cui lui è testimone, resta un ricordo.

Ecco dunque che l’Ucraina, già delusa da come il capo della Casa Bianca ha accolto nei giorni scorsi l’omologo russo Vladimir Putin, con tanto di applauso e tappeto rosso, rilancia un video suggestivo: un blindato che sfreccia sulla linea del fronte sventolando contemporaneamente sia la bandiera russa che quella americana. Come dire, le due grandi potenze ormai sono un solo esercito. Il capo dello staff del presidente Zelensky, Andriy Yermak, ha commentato così: “I propagandisti russi mostrano un video in cui un mezzo militare russo va all’attacco con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti. I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall’uccisione di civili. Arroganza totale”. Poi però ha rimosso il post con il video in questione.

In un primo momento, il Guardian pubblica la stessa immagine. Altri profili sul social X, come Austin Lennon che si definisce ex idiot Maga man (un sostenitore di Trump deluso), lo propone in chiave critica rispetto all’amministrazione di Washington: “Questo la dice tutta sull”America Maga di Trump…”. La lettura del britannico Express è netta, ritiene che il video sia vero e afferma: “L’esercito di Vladimir Putin non ha perso tempo a prendere in giro Donald Trump, dopo che è stato percepito un cedimento rispetto alle richieste russe durante l’incontro di pace in Alaska”. Nell’articolo si puntualizza che la presa in giro è doppia: il blindato è un M113 americano, che sarebbe stato catturato dai russi agli ucraini ed utilizzato durante l’assalto a Mala Tokmachka, un villaggio nella regione di Zaporizhzhia.

Il sito Slobodenpekat parla chiaramente di “provocazione russa” e il Daily Mail titola a caratteri cubitali: “Russians trolls Zelensky”, con relativo sommario: “Le truppe russe prendono in giro Zelensky esponendo la bandiera statunitense su un veicolo blindato americano catturato durante l’assalto in prima linea prima dei colloqui decisivi del leader ucraino con Trump oggi”. Ora, tutti questi media danno per assodato che l’immagine sia vera, ma una certezza non c’è, perchè manca la prova del nove fornita da un osservatore indipendente.

Ma questo ormai è un passaggio poco importante, come in quest’altro esempio di informazione sui social: il 14 agosto il canale Youtube The Frontline Show pubblica un video dal titolo: “L’ucraino Abrams affronta da solo l’offensiva russa”. Nel sommario viene raccontato: “Un carro armato M1 Abrams ucraino si ritrova in inferiorità numerica di 7 a 1 rispetto ai mezzi corazzati russi, ma il risultato non è quello che ci si aspettava. Grazie a manovre di precisione, una potenza di fuoco devastante e un’abilità di equipaggio senza pari, questo Abrams ribalta le sorti della battaglia in pochi secondi”. Il video in realtà è una sequenza di montaggi in cui blindati russi saltano in aria uno dopo l’altro. Risultato, 23.150 visualizzazioni. Come diceva Mark Twain: “Il giornalista è colui che distingue il vero dal falso…e pubblica il falso”. E i social dovevano ancora arrivare.