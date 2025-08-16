Proseguono gli accertamenti per determinare la causa dell’infezione da “Serratia marcescens” che ha ucciso due neonati. Intanto è stato preso un primo provvedimento precauzionale: sospendere l’uso di uno specifico detergente per lavare i piatti, potenzialmente contaminato, in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano. La direttiva è stata emanata oggi dalla Direzione generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dopo la morte dei due prematuri avvenuta nei giorni scorsi nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale.

La decisione è stata presa, si legge in una nota dell’Asdaa – “su disposizione dell’Autorità giudiziaria, per il tramite dei Nas, a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche”. Come già sottolineato durante la conferenza stampa di giovedì scorso, il Reparto di Ostetricia, ma anche tutti gli altri Reparti e Servizi dell’Ospedale di Bolzano non sono interessati da questa particolare situazione e lavorano regolarmente e a pieno regime. Le condizioni di salute dei 10 neonati prematuri ricoverati continuano ad essere stabili.

I due neonati sono morti a poche ora di distanza l’uno dall’altro il 12 agosto e la notte del 13. La Procura di Bolzano aveva quindi delegato al Nas dei carabinieri gli accertamenti preliminari del caso per verificare il rispetto dei protocolli ospedalieri e la presenza di eventuali carenze igieniche nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Maurizio. Non è ancora noto se la procura ha valutato di effettuare un’autopsia e se è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.