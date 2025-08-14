Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:40

“Mescoliamo il limone con l’acqua e lo beviamo come medicina”: epidemia di colera nel campo profughi di Tawila in Sudan

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Centinaia di migliaia di sudanesi sono abbandonati a loro stessi, senza mezzi di protezione o cure.
Icona dei commenti Commenti

Nei campi profughi di Tawila, nel Sudan occidentale, è in corso un’epidemia di colera. Centinaia di migliaia di sudanesi sono abbandonati a loro stessi, senza mezzi di protezione o cure. “Mescoliamo limone nell’acqua quando abbiamo acqua e la beviamo come medicina”, racconta Mona Adam Moussa, una donna sudanese sfollata. Situata tra i Monti Marra e i terreni agricoli, Tawila ospita ora quasi mezzo milione di sfollati, secondo le Nazioni Unite. Molti hanno cercato rifugio qui dopo l’attacco al campo di Zamzam ad aprile, preso d’assalto dalle Forze di Supporto Rapido (RSF) paramilitari, in guerra con l’esercito dall’aprile 2023.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione