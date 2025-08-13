“Ha violentato un’anziana di ottant’anni e le ha rubato 500 euro”: fermato un 26enne. Era evaso dai domiciliari

Evaso dai domiciliari, ha violentato una donna di ottant’anni rubandole cinquecento euro. Con quest’accusa un 26enne di Bracciano (Roma) è stato sottoposto a fermo e portato in carcere a Civitavecchia, dove resterà in attesa del processo per rapina e violenza sessuale. L’uomo, disoccupato e già in custodia cautelare ai domiciliari nell’ambito di un’altra indagine, era evaso la notte tra il 2 e il 3 agosto dalla sua casa di Canale Monterano, a una decina di chilometri da Bracciano. Incontrata l’anziana signora, l’aveva minacciata con un coltello, costringendola a portarlo in casa sua alla ricerca di denaro e gioielli.

Non avendo trovato nulla di valore, ha denunciato la donna, l’uomo l’ha violentata, per poi farla tornare in strada obbligandola a prelevare cinquecento euro: infine è fuggito minacciandola di morte in caso di denuncia. L’anziana ha immediatamente raccontato la vicenda ai Carabinieri , che sono risaliti al presunto responsabile grazie alle tracce lasciate nell’appartamento e alle telecamere presenti in strada. Considerata l’evasione, il 26enne è stato fermato per fondato pericolo di fuga e trasferito in carcere.