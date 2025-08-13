Il mondo FQ

Una Corte d’Appello dà ragione a Trump: può tagliare i fondi Usaid per lo sviluppo

Revocata l’ordinanza che imponeva all’amministrazione di ripristinare miliardi di dollari di aiuti all’estero
A marzo la Corte suprema aveva rigettato il ricorso di Donald Trump contro il federale giudice Amir Ali, nominato da Joe Biden, che aveva sbloccatoi finanziamenti all’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) congelati dal presidente americano nel suo primo giorno alla Casa Bianca. Ora, riporta il New York Times, la Corte d’appello per il District of Columbia ha revocato l’ordinanza che imponeva all’amministrazione di ripristinare miliardi di dollari di aiuti all’estero. Stabilendo che i gruppi che ricevono finanziamenti governativi – in questo caso, diverse organizzazioni non profit sanitarie globali – non possono contestare i tagli.

Elisha Dunn-Georgiou, presidente del Global Health Council, uno dei gruppi coinvolti nella causa, sentita dal Nyt ha detto che l’organizzazione continuerà a lottare per rendere nuovamente disponibili i finanziamenti e “proteggere il settore sanitario globale”.

La sentenza di mercoledì è l’ultima di una serie di decisioni delle Corti d’appello che nelle ultime settimane hanno annullato i tentativi dei giudici di tribunali inferiori di frenare le “azioni radicali” di Trump, ricorda il quotidiano.

